Vigilante de reforma do Terminal Ouro Verde é rendido e agredido por ladrões

Três homens agrediram e renderam o vigia da obra de reforma do Terminal Ouro Branco, na zona norte de Londrina, na madrugada desta segunda-feira (5), e levaram as ferramentas que estavam no local. O trio estaria em uma caminhonete.





Segundo a Polícia Militar, os suspeitos teriam entrado pelos fundos da obra, pelo lado da linha férrea, e não estariam armados. O segurança, então, foi rendido, amarrado com arame em um quarto do canteiro e agredido com pauladas.





Somente pela manhã o vigilante conseguiu se soltar e acionar a PM. Ele foi levado para o hospital pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).