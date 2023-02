A mais de um ano da eleição, corrida pela Prefeitura de Londrina já começou

Faltando pouco mais de um ano e meio para as eleições municipais de 2024, os bastidores políticos já começam a ficar agitados com a circulação de nomes cotados a disputar a Prefeitura de Londrina no pleito de outubro do próximo ano.





A lista é longa: conta com mais de uma dezena de possíveis concorrentes, conforme a FOLHA apurou com atores ligados a diferentes núcleos de poder da cidade — entre eles, parlamentares, secretários locais, assessores e analistas políticos.

Só dentro do PSD, legenda do governador Ratinho Junior, quatro figuras são ventiladas no momento: os deputados estaduais Cloara Pinheiro, Tercilio Turini e Tiago Amaral, além do presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani.





Procurados pela reportagem, os correligionários adotam uma postura cautelosa, mas não descartam a hipótese de ingressar na corrida pelo Executivo.

“O transcorrer desse ano é um período que todo mundo vai colocar nome. Quando a questão acaba se afunilando, algumas acomodações ocorrem”, avalia Turini.





“Essa questão partidária vai ser definida ano que vem. Aí tem que avaliar quem tem melhores condições”, projeta Canziani.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: