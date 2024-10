A nove dias da votação, Tercilio Turini anuncia apoio a Tiago Amaral

A nove dias da votação, o deputado estadual Tercilio Turini (MDB), que ficou em terceiro lugar com 24.894 votos no primeiro turno, anunciou nesta sexta-feira (18) que irá apoiar o também deputado Tiago Amaral (PSD) na corrida pela Prefeitura de Londrina. Havia expectativa para a escolha de Turini, já que ele era cortejado pelo pessedista e pela ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP).





Em entrevista coletiva, Amaral destacou seu trabalho na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) ao lado de Turini. “Temos um alinhamento muito bom, a gente tem lutado muito por Londrina e obtivemos grandes resultados”, disse o candidato, citando a duplicação da PR-445 e obras de infraestrutura como exemplos.

“A vinda dele simboliza aquilo que estamos falando desde o começo do processo [eleitoral]: é a união por Londrina. União de pessoas que têm princípios, propósitos e valores, e que querem ver nossa cidade forte de novo”, acrescentou.





O prefeiturável também elogiou a campanha de Turini no primeiro turno. “É um dos atores políticos mais importantes da história recente da nossa cidade. Ele fez uma campanha maravilhosa”, afirmou.

Para o deputado do MDB, o trabalho conjunto realizado na Assembleia Legislativa e a posição do seu partido - e de apoiadores da sua candidatura em Londrina - pesaram na definição do apoio. “E nós somos da base do governador Ratinho Junior, isso também teve peso”, pontuou.





“O Tiago tem uma experiência grande, uma experiência política, é um amigo do governador, conhece todos os secretários e tem trânsito em Curitiba. A conjuntura política é muito favorável para o Tiago Amaral e estamos aqui para trazer nossa contribuição, não só na campanha, mas trazer nossas ideias”, destacou Turini.

ELEITORADO DIVIDIDO





A pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 publicada na última quinta-feira (17) mostrou que, entre os eleitores de Tercilio Turini, o cenário ainda é bem dividido. 35% disseram votar em Maria Tereza no segundo turno e 33,5%, em Tiago Amaral.

O candidato garantiu ser possível atrair os eleitores de Turini e voltou a dizer que representa a “renovação em Londrina”. O entendimento é semelhante ao do emedebista, que mesmo reconhecendo não ser possível transferir 100% dos votos, acredita que sua decisão pode influenciar o londrinense na hora de votar.





APOIO DO REPUBLICANOS





Após os três vereadores do Republicanos - Emanoel Gomes, Deivid Wisley e Chavão - embarcarem na campanha de Amaral, a executiva estadual da legenda enviou uma carta defendendo voto no candidato do PSD. Apesar disso, não há apoio público do deputado federal Diego Garcia (Republicanos), que fez 22.751 votos no primeiro turno.

PDT NEUTRO





Outro partido que definiu sua posição no segundo turno é o PDT. Em reunião na última quarta-feira (16), o diretório municipal decidiu manter a neutralidade e liberou seus filiados. “Não haverá questionamentos por qualquer posição tomada por filiados, inclusive do candidato a prefeito pelo PDT, Barbosa Neto”, diz a nota assinada pelo presidente municipal, Ricardo Moura.





Por outro lado, a legenda pede “bom senso” na hora de escolher os apoios, “de forma a manter a dignidade e o bom senso partidário”.