FOLHA e Portal Bonde sabatinam candidatos à Prefeitura de Londrina

O Grupo Folha de Londrina publica, neste sábado (19), as sabatinas do segundo turno realizadas com a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que disputam a Prefeitura.

As entrevistas foram gravadas pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do Portal Bonde no iEstúdio, e abordam as repercussões da campanha eleitoral e pontos do plano de governo de cada um dos prefeituráveis.





De acordo com a chefe de Redação da FOLHA, Adriana De Cunto, as sabatinas com os candidatos reforçam o compromisso do Grupo Folha de Londrina com a democracia, levando informação de qualidade para os leitores e combatendo a desinformação. Durante o primeiro turno, todos os prefeituráveis foram ouvidos pela reportagem.





“As sabatinas são importantes porque evidenciam aos londrinenses as propostas e o compromisso dos candidatos com a cidade. É uma oportunidade para o eleitor se informar e se conscientizar sobre o papel do voto”, afirma a chefe de Redação.





Além da tradicional versão impressa - com disponibilização nos sites da Folha de Londrina e do Portal Bonde -, as entrevistas serão publicadas em formato de videocast e podcast, nos canais digitais do Grupo Folha de Londrina.