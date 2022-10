Após acusação de ingerência política, PM garante Villa no 5º Batalhão

Na segunda-feira (17) a noite, o tenente-coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina, anunciou em um grupo de imprensa da corporação que seria transferido de Londrina e acusou interferência política do deputado estadual Tiago Amaral (PSD). O parlamentar é do mesmo partido do governador Ratinho Júnior e já foi líder do governo na AL (Assembleia Legislativa) do Paraná.





Segundo o militar, a mudança seria “por não ter apoiado” o deputado nas eleições deste ano, quando Amaral conseguiu a reeleição com quase 113 mil votos.



Após a polêmica gerada pelas especulações envolvendo a troca de comando do 5º Batalhão, o comandante-geral da corporação, coronel Hudson Teixeira, divulgou um vídeo, nesta terça-feira (18), em que garante a permanência do tenente-coronel Nelson Villa. “Se fosse necessário (a troca) seriam consultados lideranças locais, comunidade, secretário de Segurança Pública e o governador do Estado, o que não aconteceu”, garantiu o coronel Hudson Leôncio Teixeira.