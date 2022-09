Às vésperas das eleições, tradição mantém campanha política no Calçadão de Londrina

As eleições serão no próximo domingo, 2 de outubro, e o penúltimo sábado antes do pleito confirmou que o Calçadão de Londrina é uma referência para quem deseja ser visto. As tendas com materiais de candidatos à presidência, governador, deputado federal, estadual e senador estavam organizadas com os materiais de divulgação e pessoas contratadas para trabalhar na divulgação.





Aparelhagem de som, bandeiras, santinhos e panfletos em punho marcaram a cena na quadra onde funciona um café na Avenida Paraná e concentra a militância política - não apenas nesse período. Mas que que já se tornou uma referência em Londrina. O aposentado Emedino Rodrigues, 80 anos, aproveitou a manhã de sol para um passeio com a neta e considera a movimentação necessária. "Cada um defende o seu como pode e todo mundo gosta de estar no meio", pensa.





Um comerciante que preferiu não se identificar considera que a concentração em razão das eleições não ajuda em nada em suas vendas. "Só barulho", resume. Ele explica que embora possam pensar que o grande número de pessoas seja favorável para o seu negócio, não é. "Não faz diferença".





Desempregada desde agosto, Magali, 52, está trabalhando nas eleições para um candidato a deputado federal. Magali preferiu não expor o seu sobrenome por causa das divergências políticas em alta, mas diz que tem sido uma experiência positiva. "Eu sofri um acidente e quando votei ao trabalho fui demitida, esse trabalho de divulgar o candidato é de 30 dias e para mim tem sido bom. Carrego a bandeira, distribuo os santinhos e pelo menos não fico só em casa gastando e sem ganhar".





