Assembleia Legislativa tem renovação de 45% das cadeiras; 30 foram reeleitos

O resultado das urnas de domingo (2) garantiu não só uma vitória tranquila no primeiro turno para o governador Ratinho Junior (PSD) como uma garantia de que os projetos de lei do Executivo no segundo mandato irão contar com ampla base de apoio na AL (Assembleia Legislativa) do Paraná. Isso porque o PSD, partido do governador reeleito, se manteve como a maior bancada da Casa com 15 deputados, um a menos do que na atual legislatura. Somando as 11 siglas que formaram a aliança em torno dele nesta campanha, são 39 cadeiras no legislativo estadual formando a base de governo: União Brasil (7), Progressistas (5), PL (5), Republicanos (3), MDB (2) e Pros (2).





"Eu acho que a situação do governador é confortável em relação à bancada de apoio pelo número de deputados eleitos que já sinalizam uma bancada que lhe assegure todas as votações que são em benefício do Estado do Paraná", analisou Ademar Traiano (PSD), presidente da AL (Assembleia Legislativa), no retorno dos trabalhos após recesso de quase um mês em setembro no período de campanha. Em 2018, Ratinho Jr. também havia eleito uma boa base, mas à época ele não tinha na sua coligação partidos como MDB, PP e o antigo PSL (agora União Brasil).

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD), reeleito com expressiva votação em municípios menores do Norte e Norte Pioneiro do Estado atribuiu a recondução dele e de muitos deputados ao cargo ao trabalho feito por parlamentares que têm forte proximidade com cidades e prefeitos. "Eu acho que essa foi uma campanha que prevaleceram as pessoas do mundo real da política. As pessoas do mundo virtual da Internet tiveram menos influência nessas eleições. As pessoas votaram em pessoas de carne e osso, com qualidades e defeitos, mas com serviços prestados à população", analisou Romanelli.





