Bolsonaro faz comício nesta sexta em Londrina; Lula estará em Curitiba no sábado

Os dois principais candidatos à Presidência farão campanha no Paraná no final desta semana. Nesta sexta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e que vem aparecendo em segundo lugar nas pesquisas, estará em Londrina, onde participará de motociata com apoiadores e em seguida fará comício no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Já o líder nas intenções de voto, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará campanha neste sábado (17) em Curitiba.





Será a terceira vez que Bolsonaro vem a Londrina, sendo que na primeira visita, em 2017, ele ainda era deputado federal. Em abril deste ano, já como presidente, ele veio durante a ExpoLondrina, que completou 60 anos de edição. Na ocasião, a comitiva de Bolsonaro foi acompanhada de uma carreata até o Parque Ney Braga, onde ele discursou para milhares de apoiadores e depois participou de cavalgada no Recinto de Shows e Rodeios João Milanez.



Publicidade





Já o ex-presidente petista fará comício em Curitiba neste sábado também com o intuito de tentar reverter sua alta rejeição na Região Sul (46%, segundo o Ipec). O ato está marcado para as 10 horas, na Boca Maldita, tradicional reduto de mobilizações políticas localizado no centro de Curitiba. Lula estará acompanhado do candidato ao governo Roberto Requião (PT), além de demais lideranças e candidatos da coligação Brasil da Esperança, formada pelas federações PT/PV/PC do B e PSOL/Rede, PSB, Solidariedade, Pros, Avante e o Agir. Nesta sexta, Lula fará campanha em Florianópolis, e no domingo (18) estará em Porto Alegre.







Continue lendo na Folha de Londrina.