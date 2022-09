Passagem de Bolsonaro por Londrina deve ter tempo estável

O céu deve estar sem nuvens a partir desta sexta-feira (16) em Londrina, com os termômetros marcando mínima de 11°C e máxima de 24°C durante o final de semana, segundo informações do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Na passagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) pela cidade, que está programado para acontecer em evento com apoiadores no parque de Exposições Ney Braga, a partir das 19h30 desta sexta, o tempo deve estar limpo e estável, com a temperatura próxima aos 18°C.

Publicidade

Publicidade