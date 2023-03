Câmara de Londrina recebe novo pedido de investigação contra Mara Boca Aberta

A CML (Câmara Municipal de Londrina) divulgou no início da sessão desta terça-feira (7) o recebimento de mais um pedido de CP (Comissão Processante) contra a vereadora Mara Boca Aberta (Pros).





O anúncio é padrão em situações como essa e foi dado pelo presidente do Legislativo, Emanoel Gomes (Republicanos), que remeteu a denúncia para parecer da Procuradoria Jurídica da Casa.







O pedido de instauração de CP partiu do jornalista José Pedriali. Segundo a representação protocolada por ele, a parlamentar “feriu as constituições federal e estadual ao agir de forma diametralmente oposta à impessoalidade e probidade exigidas para o exercício da função”.

Isso porque ela apresentou em 2022 uma emenda ao projeto de lei 242/2021, de flexibilização da Lei Cidade Limpa, e que, conforme o denunciante, iria favorecê-la pessoalmente.





“A área total do anúncio poderá ocupar integralmente a testada do imóvel, desde que a extensão horizontal do anúncio não interfira na locomoção na via pública”, defendeu um dos trechos da emenda de Mara Boca Aberta.

Contudo, essa modificação teria sido feita, de acordo com Pedriali, para tentar reverter uma multa aplicada em 2019 pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) contra o escritório da família Boca Aberta.





Então situado na zona norte de Londrina, o local acabou recebendo a punição por infringir padrões visuais estabelecidos pela Cidade Limpa.





