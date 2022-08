Candidata 'não oficial' de Bolsonaro prega renovação do Paraná no Senado

Preterida como candidata oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida à única vaga paranaense no Senado - "por questões partidárias", conforme afirma -, a deputada federal Aline Sleutjes (Pros) aposta na bandeira bolsonarista para furar a polarização protagonizada por Alvaro Dias (Podemos) e Sergio Moro (União Brasil) na disputa. Embora o candidato a senador apoiado por Bolsonaro e pelo governador Ratinho Jr. (PSD) seja Paulo Martins (PL), Sleutjes diz não avaliar que sua candidatura possa "dividir" um eleitorado que tem o mesmo perfil. Pesquisas de intenção de voto vêm apontando uma larga vantagem para Alvaro, que busca a reeleição, e Moro em relação aos demais concorrentes.





Aline Sleutjes foi eleita para a Câmara Federal em 2018 na onda conservadora que levou Bolsonaro ao Palácio do Planalto. À época, estava no PSL, que foi extinto para a criação do União Brasil. Após tentativas fracassadas de se filiar ao PL, PP e Republicanos, acabou acolhida pelo Pros para manter sua disposição de concorrer a uma vaga no Senado. Natural de Castro (Campos Gerais), onde mantém sua base política, a deputada cumpriu agenda em Londrina na terça-feira (30), quando aproveitou para visitar a FOLHA.

"Infelizmente nós vivemos numa organização política em que dependemos de uma sigla partidária. Como não podemos lançar candidaturas avulsas, fui obrigada a encontrar espaço num partido que me desse oportunidade de ser candidata ao Senado e que nas convenções não me tirasse (da disputa) e que me desse a garantia de que eu teria autonomia pra ajudar o presidente Bolsonaro e fazer a minha campanha", afirma.





