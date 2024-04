Carro é flagrado com mais de R$ 40 mil em vinhos importados no Noroeste do Paraná

Cerca de R$ 40 mil em vinhos importados da Argentina de forma ilegal foram apreendidos na manhã desta terça-feira (16) pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná). A apreensão aconteceu na PR-317, em Engenheiro Beltrão, no Noroeste do Paraná.





De acordo com os policiais, uma equipe abordou, durante uma fiscalização de rotina, um Volkswagen Voyage que tinha película escura e que estaria, aparentemente, pesado.

Após abordagem, os agentes encontraram 74 caixas de vinhos argentinos que seriam entregues em Londrina. O motorista disse que receberia R$ 500 para fazer a entrega.





O vinho apreendido e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal de Maringá (Noroeste). O condutor do veículo foi liberado no local da apreensão.