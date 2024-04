Homem que levava 14 quilos de maconha em ônibus de viagem é preso em Sertanópolis

Um homem foi preso após ser flagrado carregando mais de 14 quilos de maconha em uma mala de viagem na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (15).





A prisão aconteceu durante uma operação de fiscalização do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), em frente ao Posto Rodoviário, quando os agentes abordaram um ônibus interestadual que fazia a linha de Londrina a Franca/SP.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao fiscalizarem o bagageiro, os policiais encontraram uma mala pesada e fechada, que levantou suspeitas. Os agentes, então, identificaram o proprietário e pediram para que o homem abrisse a bagagem.





O passageiro disse aos policiais que não podia abrir a mala porque não estava com a chave e, com isso, os agentes tiveram de romper o cadeado para abrir a bagagem na frente do proprietário.





No interior da mala, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 14,5 quilos.





Diante dos fatos, o proprietário da bagagem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Sertanópolis, assim como a droga apreendida.