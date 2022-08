Coronel é vetado em comissão que fiscaliza urnas eletrônicas por veicular 'fake news'

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson Fachin, enviou nesta segunda-feira (8) ofício ao Ministério da Defesa comunicando ter descredenciado o coronel do Exército Ricado Sant´Annada equipe de técnicos designados pela pasta para inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e de todo o sistema eletrônico de votação.

Continua depois da publicidade





O motivo para o veto foi a notícia de que mensagens publicadas pelo coronel sobre o processo eleitoral foram rotuladas como falsas por plataformas de rede social. O ofício é assinado também pelo atual vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.





“Conforme apuração da imprensa, mensagens compartilhadas pelo coronel foram rotuladas como falsas e se prestaram a fazer militância contra as mesmas urnas eletrônicas que, na qualidade de técnico, este solicitou credenciamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fiscalizar”, escreveram Fachin e Moraes.





O presidente e o vice-presidente do TSE frisaram que o credenciamento de técnicos para inspecionar os códigos do sistema eletrônico de votação, em Brasília, precisa levar em consideração “a necessidade de segurança e de isenção dos que se arvoram como fiscalizadores”, conforme disposto em resolução aprovada no ano passado pelo plenário da Corte.





“Conquanto partidos e agentes políticos tenham o direito de atuar como fiscais, a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam prima facie [à primeira vista] o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito”, acrescenta o texto.

Continua depois da publicidade





A Agência Brasil solicitou manifestação do Ministério da Defesa sobre o assunto e aguarda retorno.