Deltan cita ações do STF contra o bolsonarismo para rebater críticas à Lava Jato

Dez anos depois do início da Lava Jato, o ex-procurador Deltan Dallagnol cita o atual cerco judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para rebater as críticas sobre excessos da operação deflagrada em Curitiba.



Deltan, que se elegeu deputado federal pelo Paraná em 2022, mas foi cassado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por alegada violação à Lei da Ficha Limpa, defende o trabalho que coordenou, atacando a ofensiva ao bolsonarismo conduzida no STF (Supremo Tribunal Federal) pelo ministro Alexandre de Moraes.

"Vimos muitas pessoas fazerem espuma em torno de supostos excessos da Lava Jato, e hoje se vê um silêncio eloquente dessas mesmas pessoas em relação a abusos escrachados e comprovados do Supremo", disse ele à Folha de S.Paulo, listando prisões sem acusações formalizadas e impedimento por Moraes de acesso aos autos pelas defesas.



Fora do Ministério Público –e do Congresso– Deltan hoje se dedica à política dentro do partido Novo, onde diz atuar com capacitação de lideranças pelo país.

Muito ativo nas redes sociais, participa ainda semanalmente de um programa de debates no site do jornal Gazeta do Povo, no qual as decisões do Supremo são tema frequente, assim como o governo Lula (PT), principal réu da investigação que coordenou.



Em fevereiro, Deltan compareceu ao ato promovido por Bolsonaro na avenida Paulista em protesto contra as decisões do Supremo. Fez selfie, vestido de verde e amarelo, com os militantes bolsonaristas, ao lado do governador de Minas, Romeu Zema, também do Novo.

A operação da qual ele foi um dos rostos mais conhecidos –e que completa dez anos de sua primeira fase neste domingo (17)– entrou em declínio a partir de 2018 em meio a contestações sobre os métodos adotados, como a manutenção de prisões antes de julgamentos e o uso em massa de delações premiadas.



Até o ministro do Supremo Edson Fachin, relator da Lava Jato e um antigo defensor das decisões de Curitiba, afirmou em artigo à Folha de S.Paulo na última semana que a operação mostrou "inaptidão de resistir aos apelos da repercussão midiática".

Um marco dessa queda foi a revelação de mensagens hackeadas do celular dele, pelo site The Intercept Brasil e outros veículos, em 2019.



A divulgação dos diálogos, mostrando proximidade com o então juiz Sergio Moro, comprometeu a credibilidade do trabalho feito e serviu de motivação para a anulação de antigas decisões, sendo citados recentemente na invalidação de provas do acordo da empreiteira Odebrecht.

