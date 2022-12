Deputados aprovam projeto de lei que libera contratação de funcionários terceirizados pelo governo do PR

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (13) alterações na Constituição do Paraná que emancipam o quadro de funcionários do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e permitem a contratação de terceiros para exercer atividades exclusivas de servidores públicos. Enviada pelo governo do estado e analisada em regime de urgência, a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) foi criticada por tratar de vários temas junto com uma antiga reivindicação dos bombeiros.





O projeto é mais um do pacote enviado pelo governador reeleito Ratinho Junior (PSD) à Assembleia após a eleição deste ano. Os deputados já aprovaram a autorização para a venda de ações da Copel e podem analisar ainda nesta semana a mudança na forma de administração dos hospitais universitários ligados às universidades estaduais, o que abre a possibilidade de fundações participarem da gestão.

A PEC de autoria do governo altera os artigos da Constituição do estado que tratam da formação do Corpo de Bombeiros, mas também revoga o artigo 39, o que abriria a possibilidade para a terceirização de serviços exclusivos de servidores concursados. O artigo 39 veda “a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos, bem como para cobrança de débitos tributários do Estado e dos Municípios”.





Outra mudança proposta pelo governo tirava da Assembleia o papel de analisar a aquisição e a alienação de bens pelo Estado. A proposta acabou retirada no substitutivo apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), que foi aprovado pelo plenário com 41 votos favoráveis e sete contrários.





“Sabemos que é uma luta antiga e que os bombeiros merecem, o problema é a má intenção do governador. Ele sabe que para aprovar a PEC precisa de 33 votos, então ele encaminha uma reivindicação justa com matérias diferentes, que nada têm a ver com a separação do Corpo de Bombeiros”, criticou a deputada Luciana Rafagnin (PT). “Com a revogação do artigo 39, praticamente estamos terminando com os concursos públicos. Estamos dando carta branca ao governador para a terceirização de todos os serviços do Paraná”.





Vice-líder do governo na AL, o deputado Tiago Amaral (PSD) defendeu a aprovação do projeto, que seria essencial para os bombeiros “atingirem um novo status”. Já o deputado Tadeu Veneri (PT) classificou a PEC como “confusa”. “Por que retirar o artigo 39, que fala sobre necessidade de concurso público?”, perguntou. “Colocaram três coisas distintas no mesmo projeto, não há como votar a favor de uma, sendo que somos contra as outras”.