Deputados da região de Londrina querem instalação de sede do governo na Expo

Seis deputados estaduais que representam a região pedem ao governador Ratinho Junior (PSD) para transformar Londrina na sede do Governo do Estado durante a Exposição Agropecuária e Industrial - a ExpoLondrina. A intenção é mobilizar secretários e dirigentes de órgãos estaduais para atenderem prefeitos, lideranças municipais e cidadãos no Parque de Exposições Ney Braga, aproximando o poder público da população e encaminhando ações de interesse da comunidade. Requerimento assinado por Tercilio Turini, Cloara Pinheiro, Tiago Amaral, Cobra Repórter, Pedro Paulo Bazana e Luiz Cláudio Romanelli (todos do PSD) foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa.





A proposta é repetir iniciativas anteriores, transferindo para a Exposição o centro das decisões e de discussões de projetos direcionados à Região Metropolitana de Londrina e ao Norte do Paraná, de 12 a 14 abril. Neste mesmo período, a Assembleia Legislativa vai realizar diversas atividades no evento com a presença confirmada de dezenas de deputados estaduais. "Teremos muito orgulho em ver Londrina como Sede do Governo, numa demonstração de prestigiamento e atenção à nossa região", argumentam os autores do requerimento, acrescentando que a participação do governador e sua equipe representa abertura ao diálogo e contato direto com a população.

Os deputados destacam que a ExpoLondrina, de 6 a 16 de abril, mobiliza o agronegócio e outras atividades empresariais, atrai visitantes de todo o Brasil e do exterior, fortalece a economia regional e alegra a população como a maior festa popular do Paraná. "São dias de muita movimentação em diversos segmentos: na integração dos produtores rurais, nas inovações para o campo, nos negócios, no passeio das famílias, nos shows musicais, na gastronomia e também na presença de muitas autoridades e lideranças políticas estaduais e nacionais", reforçam no documento enviado ao governador Ratinho Junior.





