Mara Boca Aberta será ouvida pela Comissão Processante nesta segunda-feira

A CP (Comissão Processante) da CML (Câmara Municipal de Londrina) que apura denúncia contra a vereadora Mara Boca Aberta (Podemos) terá novos capítulos nesta segunda-feira (29).





Está marcada para as 9h uma audiência de instrução para ouvir, além da parlamentar, as duas últimas testemunhas indicadas por ela - sendo uma delas o ex-deputado estadual Matheus Petriv, o Boca Aberta Jr.



Passado o período em que a parlamentar estava afastada da CML por questões médicas , a CP retomou os trabalhos na última sexta-feira (26). Na ocasião, o advogado que atuou na prestação de contas eleitorais de Mara foi ouvido.







“Os advogados da vereadora Mara Boca Aberta solicitaram que as últimas duas testemunhas que eles querem arrolar no procedimento sejam ouvidas na segunda-feira de manhã, às 9 horas, junto com a oitiva da própria vereadora. A vereadora Mara Boca Aberta será ouvida posteriormente à oitiva dessas testemunhas”, explicou o vereador Santão (PL), que preside a CP.



"Seguindo os trâmites na segunda-feira, serão ouvidas duas testemunhas e a vereadora. Na noite de sexta, foi ouvido o advogado que atuou na campanha da Vereadora. Ele esclareceu que as acusações já foram debatidas na Justiça Eleitoral, ocasião na qual se comprovou a regularidade da campanha de Emerson Petriv, o Boca Aberta, e da utilização dos recursos de campanha, reafirmando novamente a inocência da vereadora Mara Boca Aberta", afirmou a defesa da parlamentar à reportagem.





A DENÚNCIA





A denúncia nº 1/2023, contra Mara Boca Aberta, foi apresentada pela Mesa Executiva da Câmara e teve a admissibilidade aprovada pelo plenário da CML no dia 29 de fevereiro . A denúncia teve origem em uma representação protocolada no Legislativo pelo advogado João Miguel Fernandes Filho (Representação nº 2/2023).







