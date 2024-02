Deputados estaduais recebem demandas da região em sessão em Arapongas

A sessão itinerante da AL (Assembleia Legislativa) teve como sede o município de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta quarta-feira (31), durante a Movelpar Home Show 2024. Essa é uma oportunidade para os deputados estaduais discutirem demandas no interior do Paraná.





O primeiro secretário da AL, deputado Alexandre Curi (PSD), afirma que o objetivo da Assembleia Itinerante é aproximar o Legislativo da população.

Publicidade

Publicidade





“Com as nove edições que realizamos ano passado, atingimos quase 150 municípios e recebemos mais de três mil sugestões, todas elas estão sendo catalogadas, respondidas e algumas transformadas em requerimentos, em projetos de lei”, afirmou à FOLHA. “Nosso objetivo é poder ouvir quem realmente sabe o que a cidade precisa, que é quem mora nela.”





Curi aponta que, após Arapongas, a Assembleia Itinerante vai para Umuarama, Paranavaí, Guarapuava, Telêmaco Borba, Francisco Beltrão e, até o final do ano, o intuito é alcançar todos os municípios paranaenses.

Publicidade





O deputado estadual Tercílio Turini (PSD) também acredita que essa é uma forma de aproximar a Assembleia da população - e da política de uma forma geral. Entre as demandas regionais, ele cita a necessidade de melhorias na PR-170, entre Rolândia e Porecatu, rodovia que o governo do Estado deve fazer terceiras faixas.





“É um pleito fundamental. A mesma coisa de Londrina, Bela Vista e Alvorada do Sul”, citando que essas são importantes ligações com o estado de São Paulo.

Publicidade





Questionado sobre a duplicação da PR-445 no trecho entre Irerê e Lerrovile, que a administração estadual irá assumir, Turini afirma que o edital deve sair neste ano e a obra será executada pelo governo. E, com isso, o cenário ideal seria um pedágio de manutenção.





“Estivemos no ano passado com a sociedade civil, com os deputados lá em Curitiba e o governo falou que vai duplicar”, reforça.

Publicidade





O deputado aponta que, como a obra sairá das obrigações da concessão do pedágio, a “briga” é para incluir o Contorno Leste de Londrina no Lote 3. É uma obra que vai gerar “um eixo de desenvolvimento extraordinário”, aponta, uma vez que vai ligar a PR-445 à BR-369, retirando o tráfego da avenida Dez de Dezembro.





O assunto será debatido em Brasília no dia 21 de fevereiro. A reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), estava marcada para o dia 7, mas acabou sendo reagendada. “Nós estamos otimistas que vamos resolver isso.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: