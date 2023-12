Deputados estaduais são cobrados sobre Contorno Leste durante prestação de contas

Lideranças de entidades civis organizadas pressionam os deputados estaduais eleitos pela região de Londrina por uma definição a respeito do Contorno Leste. A cobrança voltou a ser feita nesta quinta-feira (14), na segunda edição da prestação de contas dos parlamentares promovida pela SRP (Sociedade Rural do Paraná). Na última segunda-feira (11), a mesma cobrança havia sido feita durante evento de prestação de contas dos deputados federais.







No entendimento das lideranças civis presentes ao encontro, a questão envolvendo a inclusão das obras do Contorno Leste no Lote 3 ou Lote 4 do programa de concessão das rodovias paranaenses já deixou de ser um assunto técnico e se tornou uma discussão política.

"Ouve-se muito sobre o Contorno Leste, mas a gente não vê andar", criticou o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre. "O Contorno Leste é uma luta que agora a gente precisa ganhar", disse a presidente do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) Norte PR, Célia Catussi.





No início de outubro, em resposta a uma cobrança dos prefeitos da região por mais atenção às demandas do interior, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, informou durante reunião na sede da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), em Londrina, a intenção do governo do Paraná em incluir a obra do Contorno Leste no Lote 4. Na ocasião, Alex foi encarregado pelo governador Ratinho Junior de entregar aos prefeitos representados pela Amepar um documento para que eles assinassem endossando a decisão.

O intuito do governador foi dividir com os prefeitos a responsabilidade pela inclusão da obra no pacote de concessões, o que elevaria o preço da tarifa do pedágio. O valor do Capex do Lote 4 é de R$ 8,1 bilhões e a execução do Contorno Leste está orçada em cerca de R$ 800 milhões.





O documento acabou não sendo assinado pelos prefeitos, que consideraram injusto que todos paguem pela execução de um projeto que beneficiará apenas alguns municípios. Nos bastidores, o entendimento era de que também haveria o receio do ônus político que a medida acarretaria, especialamente em um ano eleitoral.

Após serem pressionados, ao final da reunião desta quinta-feira os deputados estaduais discutiram com os representantes das entidades civis presentes e definiram uma nova estratégia de ação para que o projeto do Contorno Leste finalmente avance.





A proposta é integrar toda a região para articular o encaminhamento do projeto pelo governo federal. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) se dispôs a liderar o movimento e disse que tentará organizar uma reunião entre lideranças do Norte do Paraná e o ministro dos Transportes, Renan Filho. O parlamentar reconhece que será um desafio, mas acredita no poder da mobilização regional.





