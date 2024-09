Documento mede comprometimento de candidatos com demandas urgentes para gestão de resíduos em Londrina

Confira a íntegra do documento com os 12 temas elencados como urgentes e que também dialogam com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da Agenda 2030, da ONU (Organização das Nações Unidas).

Senado aprova projeto dos combustíveis do futuro, com exceção para térmicas e metas para a aviação

De acordo com o Ninter, as campanhas dos candidatos já receberam o documento e possuem até o dia 9 de setembro para manifestar o aceite.

A carta-compromisso relativa à gestão sustentável e democrática de resíduos sólidos possui 16 signatários, dentre entidades, organizações, projetos de extensão da UEL e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Já as demandas perpassam a modernização da legislação vigente, a estruturação institucional de setores do Poder Executivo, o fortalecimento de projetos de educação ambiental, além de maior transparência na divulgação dos dados operacionais e financeiros relacionados à gestão de resíduos, entre outros. A ampla maioria das demandas são alvos de discussões e pesquisas abordadas, também, na pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina.





Dentre as iniciativas do projeto ligado ao Ninter, o lançamento do primeiro Relatório do Observatório de Resíduos Sólidos de Londrina, em junho, ampliou o olhar sobre a geração e destinação de resíduos sólidos no município, com vistas para o monitoramento, publicação e divulgação das informações relacionadas à implementação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).





Com previsão para ser lançado a cada dois anos, o documento é dividido em três dimensões: Governança e Controle Social, Econômica e Financeira, e Geração e Manejo de Resíduos Domiciliares. “E em cada dimensão, encontram-se categorias e indicadores relacionados aos temas abordados”, destaca a coordenadora do Ninter, a professor do Centro de Estudos Sociais Aplicados, Lilian Aligleri.

Publicidade





Desenvolvido pelo Ninter, o documento contou com a coordenação de Felipe Nepomuceno Coimbra Santos. A equipe técnica foi composta pelos docentes Lilian Aligleri e Benilson Borinelli, do Cesa (Departamento de Administração); Caio Victor Lourenço Rodrigues, do CTU (Departamento de Construção Civil) e Camila Doubek Lopes, do Ceca (Departamento de Design); os colaboradores Edson Henrique Gaspar Massi e Felipe Nepomuceno; e os estudantes colaboradores Ana Flávia Singulani Mendonça, Marcela Koga Oliveira Ferreira e Viviana Samara Yoko Matsui.





NINTER





O Ninter é um órgão de colaboração aberta interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar de apoio à PPI (Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação) em resíduos com o propósito de unir saberes científicos e tecnológicos para criar soluções relacionadas às questões de resíduos em Londrina e região, contribuindo para uma sociedade mais sustentável.