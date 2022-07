Dois terços dos vereadores de Londrina confirmam candidatura a deputado

Dos 19 vereadores de Londrina, 13 afirmaram à FOLHA que serão candidatos nas eleições gerais de outubro. São sete candidatos a deputados estadual e seis na corrida para compor a bancada paranaense no Congresso Nacional (são 30 cadeiras). Desse total, seis estão no primeiro mandato, ou seja, sequer completaram o ciclo de quatro anos da primeira experiência eletiva e já buscam objetivos maiores. São eles: Deivid Wisley (Pros), Matheus Thum (PP), Giovani Mattos (PSC), Sonia Gimenes (PSB), Jessicão (PP) e Mara Boca Aberta (Pros). Além disso, das 12 siglas representadas atualmente na Câmara de Londrina, oito terão vereadores lançados em suas respectivas chapas.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Partidos como o PT, PP e PSB já fizeram suas convenções, os demais parlamentares devem ser confirmados nas chapas até o próximo final de semana.







No Progressistas, por exemplo, todos os vereadores do partido do prefeito Marcelo Belinati serão candidatos. Ex-assessora parlamentar do deputado federal Filipe Barros (PL), Jessica Moreno, a Jessicão, vai concorrer a uma vaga na Câmara de Deputados. Ou seja, a vereadora e o deputado que foram os principais líderes de atos em favor do governo Bolsonaro nos últimos anos em Londrina devem buscar o voto do mesmo nicho de eleitorado de extrema direita.







Já os demais vereadores do PP devem concorrer à Assembleia Legislativa: Daniele Ziober, Ailton Nantes, Fernando Madureira e Matheus Thum. Os progressistas que tentam vaga no Legislativo Estadual tentam colar na imagem da popularidade de Belinati para conquistar o eleitorado. É o caso de Thum, vice-líder do prefeito na Casa, que já divulga fotos de pré-campanha ao lado do chefe do Executivo. Ziober tenta votos com a bandeira da "causa animal", e o líder do prefeito, Fernando Madureira, enaltece a experiência como presidente da Fundação de Esportes, também na gestão Belinati.







No PT, que fez convenção no final de semana, o nome da vereadora Lenir de Assis aparece na lista dos candidatos a deputado federal e é a única vereadora candidata de Londrina de um partido de esquerda e que apoia abertamente o ex-presidente Lula. "A intenção é que a gente ocupe esse espaço no Norte do Estado onde o PT não tem candidato local e carregamos essa pauta de dar prioridade aos direitos sociais."

Continua depois da publicidade





Marly de Fátima, a Mara Boca Aberta, será candidata a deputada federal e deverá buscar votos do clã familiar, que foi responsável pela dobradinha em 2018, Matheus Petriv, o Boca Aberta Júnior, tendo sido eleito deputado estadual. O marido dela, Emerson Petriv, o Boca Aberta (Pros), foi eleito deputado federal, mas teve o registro de candidatura cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2021 e poderá ficar de fora por conta dos direitos políticos suspensos.





A vereadora Sônia Gimenez deverá também sair para disputar como deputada federal pelo PSB. Segundo ela, a definição ocorreu há poucos dias, pois "poucas mulheres se colocam à disposição e ainda existem muitas barreiras".





Entre os mais experientes, o atual presidente da Câmara, Jairo Tamura (PL), e Emanoel Gomes (Republicanos) serão candidatos a deputado estadual. Já Eduardo Tominaga (PSD) disputa uma vaga na Câmara de Deputados. Em primeiro mandato, Deivid Wisley será candidato a federal e Giovani Mattos vai entrar na corrida para a Assembleia Legislativa.







Continue lendo na Folha de Londrina.