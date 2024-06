'É um absurdo e fere a nossa alma', diz Daniela Mercury sobre PL que equipara aborto a homicídio

Daniela Mercury bem que tentou fugir de assuntos relacionados à política na noite do Prêmio da Música Brasileira, mas não deu.



Depois de ser questionada se era a favor ou contra a privatização das praias ("totalmente contra"), ela reclamou do projeto de lei que equipara aborto após a 22ª semana, mesmo em caso de estupro, a homicídio. O PL 1904/2024 é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

"Como o presidente vai vetar e provavelmente não vai passar no Senado, a gente ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Acho que eles não estão querendo gastar energia com um assunto dessa magnitude e que não vai passar mesmo. Não vai ser aprovado, não vai chegar a virar lei. Mas isso mostra a cabeça da Câmara, com o que ela está preocupada em vez de a gente avançar em direitos", disparou Daniela.



A cantora continuou: "Eles estão preocupados em votar algo que é afrontoso contra as mulheres brasileiras, contra as crianças brasileiras, contra os direitos já adquiridos. Isso é um absurdo e fere a nossa alma", disse Daniela.



"Não podemos deixar um congresso machista e desrespeitoso como esse tirar os direitos conquistados pelas mulheres há mais de 40 anos. Em uma democracia, quando se tira o direito da mulher é porque essa democracia está enfraquecida", concluiu.