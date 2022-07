Entrada de Moro aumenta disputa pela vaga do Paraná no Senado

A entrada do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) na corrida pela única vaga no Senado nas eleições deste ano deverá abrir a disputa e poderá favorecer o surgimento de um terceiro nome. As pesquisas mostram uma disputa direta com Alvaro Dias (Podemos), que deverá tentar a reeleição, e uma divisão entre os votos da direita, o que poderia levar ao crescimento de um candidato de oposição ao governador Ratinho Júnior (PSD) e ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data de 27 de junho mostrou Moro com 30%. das intenções de voto, seguido por Alvaro Dias, com 23%. Sem Moro, de acordo com o levantamento, Alvaro venceria com 35% dos votos. Outra pesquisa, feita pelo Ipespe e divulgada no dia 7 deste mês, mostrou o inverso: Alvaro na liderança, com 31%, e Moro em segundo, com 24%.

Além deles, pelo menos outros dez pré-candidatos já mostraram interesse em concorrer ao Senado. Um deles é o deputado estadual Guto Silva (PP), cotado para ter o apoio de Ratinho Júnior. O ex-secretário da Casa Civil no governo de Ratinho disse lamentar a forma como Moro voltou ao Paraná. O ex-juiz chegou a anunciar que se candidataria por São Paulo, mas em junho a justiça negou a transferência de seu título eleitoral para o estado vizinho.





“A entrada de uma nova candidatura é importante para ampliar o debate sobre o que o paranaense precisa. Só lamento o Paraná ser uma segunda opção dele”, afirmou Guto Silva em relação à intenção de Moro de disputar o Senado. “O Paraná precisa ser tratado como plano principal e não secundário. O paranaense em primeiro lugar”.





O deputado espera ter sua candidatura homologada na convenção estadual do PP, no próximo dia 23, em Londrina. “Sinto uma resposta muito positiva da população e dos prefeitos com que converso. Não podemos discutir apenas projetos e pautas pessoais como se fossem da população. Precisamos debater saúde, segurança, educação, desenvolvimento social, emprego, entre tantos outros temas”.

A linha de criticar Moro por sua tentativa de se candidatar por São Paulo também foi adotada pelo deputado federal Paulo Martins (PL), que espera contar com o apoio de Bolsonaro para sua candidatura a senador. Em sua conta no Twitter, Martins publicou que não está atrás de um “prêmio de consolação”. “Representar o Paraná não será prêmio de consolação para quem escolheu e não conseguiu representar São Paulo”, acatou o deputado. “Vai ser ótimo debater com o cara que traiu o presidente que lhe confiou o Ministério da Justiça”





Para a oposição a Ratinho e a Bolsonaro, a entrada de Moro na corrida poderá abrir a brecha para uma terceira candidatura. Pelas contas da esquerda, os votos da direita poderão ficar distribuídos entre Alvaro Dias, Sergio Moro, Paulo Martins e Aline Sleutjes (Pros), o que abriria espaço para um candidato da oposição correr por fora e chegar em primeiro com cerca de 30% dos votos.







