Governador anuncia convocação de 400 profissionais para Polícia Civil do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta segunda-feira (27) a convocação de novos profissionais para compor o quadro da Polícia Civil do Paraná. Serão chamados 150 delegados, 200 investigadores e 50 papiloscopistas, que fizeram o concurso em 2020, além de 24 escrivães remanescentes de um processo anterior.

O resultado final do concurso foi divulgado no início do mês pela Polícia Civil. O anúncio do governador prevê a contratação de mais delegados do que constava inicialmente no edital, que trazia 50 vagas para o cargo de delegado de polícia, 300 para o de investigador de polícia e 50 para papiloscopista. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Com o chamamento, esses mais de 400 profissionais poderão iniciar seu treinamento. Até então, seriam 50 delegados, e agora vai para 150 delegados que estão sendo convocados para preencher todas as áreas e regiões do nosso Estado”, explicou o governador. “Esse reforço vai refletir na redução da violência, como o que já tem ocorrido, com a queda nos casos de latrocínio, homicídio e roubos de carro na última década”.





O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Sílvio Rockembach, afirmou que esta é a maior contratação de policiais civis da história do Estado. “Assim como a transferência de todos os presos das delegacias do Paraná, esse é outro problema histórico que será resolvido nesta gestão”, disse.





Com essa contratação, vamos preencher todas as 38 comarcas do Estado que hoje não têm delegados, e colocar em funcionamento várias Delegacias da Mulher, que não tinham saído do papel por falta de efetivo. Também vamos estruturar a Região Metropolitana de Curitiba e reforçar todas as unidades de regiões com altos índices de criminalidade. Vai ser uma nova Polícia Civil”, ressaltou Rockembach.

Após a convocação, os candidatos participarão do curso de formação na Escola Superior da Polícia Civil. O planejamento é que ainda neste ano os novos policiais civis estejam atuando nas delegacias de polícia de todo o Estado, um significativo incremento no combate à criminalidade.