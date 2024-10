Horário de votação vai ser o mesmo em todo o Brasil

Pela primeira vez, uma eleição municipal será realizada em horário único em todo o país: das 8h às 17h, segundo o horário de Brasília (DF). A unificação já foi adotada nas Eleições Gerais de 2022, sendo mantida para o pleito deste ano. O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 ocorre neste domingo (6) em 5.569 cidades do país.





O fuso adotado para o horário unificado é o de Brasília. Isso significa que regiões em outros fusos vão começar e encerrar a votação em horas diferentes da maior parte do Brasil, mas simultaneamente.

Assim, em locais que têm fusos diferentes do da capital federal, como Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas, será necessário ajustar os relógios para seguir o horário unificado. No caso de Mato Grosso, por exemplo, o horário da votação será das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h.





Com a unificação do horário da votação, a apuração dos resultados deve iniciar a partir das 17h do horário oficial de Brasília. É importante lembrar que a votação termina às 17h, mas eleitoras e eleitores que ainda estiverem na fila após esse horário poderão exercer o direito ao voto.





