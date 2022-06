Igreja Presbiteriana não tem só uma liderança, afirma pastor

A Igreja Presbiteriana Central de Londrina, em nome do pastor titular, reverendo Emerson Macedo Patriota, procurou a FOLHA para contestar parte da reportagem publicada no dia 23 de junho que contextualizou a visita do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro a Londrina em 2020. A reportagem foi escrita no dia da prisão temporária do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL). Ribeiro é acusado tráfico de influências e corrupção e investigado pela Polícia Federal.

Segundo Patriota, o pastor e chanceler da UniFil Osni Ferreira não exerce atualmente a função de "comando" na Igreja Presbiteriana. Ele afirmou que Ferreira é pastor auxiliar da entidade e há três não é mais o titular da entidade, ou seja, não teria mais papel de liderança. "A Igreja Presbiteriana é conciliar, formada por conselho de 10 membros e um pastor titular e todas as decisões são tomadas por esse conselho e não por uma só liderança", explicou.

O pastor titular da igreja ainda pontuou que o ex-ministro tinha agenda oficial em Londrina em setembro de 2020 e foi convidado como pastor para pregar nos cultos em duas oportunidades por ser da mesma congregação. "A agenda dele [Ribeiro] na cidade se estendeu em muitos outros compromissos e deveriam ser citados na reportagem". Patriota ressaltou, por fim, que um dos princípios da Igreja Presbiteriana de Londrina é o senso de Justiça. "Somos uma igreja que irá completar 86 anos agora em julho. A nossa igreja é formada por um colegiado de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e zela pelo bom testemunho e pela Justiça."





