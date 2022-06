Londrina : Guarda Municipal vai ampliar monitoramento com mais 82 câmeras

A Prefeitura de Londrina deve publicar nos próximos dias a licitação para comprar 142 câmeras de monitoramento. Dessa quantidade, 82 serão adquiridas para ampliação e 60 para substituir as que já existem e precisam ser trocadas pelo tempo de uso.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os últimos equipamentos foram comprados há 10 anos no antigo convênio da prefeitura com o Cismel (Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania). O custo total será de R$ 400 mil. A autorização para o processo licitatório foi dada no dia 15 de junho pela secretária interina de Gestão Pública, Juliana Guimarães.

Continua depois da publicidade





Hoje, a Guarda Municipal é responsável por 415 câmeras que funcionam 24 horas. Dessas, 364 são da própria corporação e o restante pertence à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), mas o monitoramento é compartilhado.





"Todos os aparelhos passaram por manutenção recente, mas alguns não têm mais conserto porque são antigos. É por isso que precisam ser trocados com urgência. Os outros serão usados para expandir o sistema de vigilância", esclareceu o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos.





Saiba mais na Folha de Londrina.