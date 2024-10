Justiça Eleitoral promove auditoria de urnas eletrônicas em Londrina

O Fórum Eleitoral de Londrina realizou, nesta quarta-feira (2), a auditoria das urnas eletrônicas das quatro ZEs (Zonas Eleitorais) do município. Mesmo sendo aberta ao público, nenhum candidato a prefeito e vereador ou representante partidário foi à solenidade. Por outro lado, imprensa, membros do MPE (Ministério Público Eleitoral) e servidores da Justiça Eleitoral participaram do evento.





Foram escolhidas urnas por sorteio para a auditoria que atesta, além da ausência de votos antes da eleição, o funcionamento das ferramentas de acessibilidade - como teclado de Braille e holograma de Libras, por exemplo. Londrina terá mais de 1,2 mil urnas disponíveis para o pleito de domingo, somando as do modelo de 2022 e de 2020. Todas são consideradas “novas”, pois até a eleição de 2022 o município utilizava o modelo de 2013. O transporte para as escolas ocorrerá entre sexta (4) e sábado (5).

“Para nós é muito importante e faz parte de uma das metas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), que é levar para a população a qualidade do processo. É uma meta de levar à população a segurança da urna”, afirma o juiz Mauro Ticianelli, responsável pela 157ª ZE.





O magistrado lembra que a zerésima comprova que os candidatos estão na urna e que não há nenhum voto computado. “E, ao final do domingo, às 17h, vamos emitir outro certificado, dizendo quantos eleitores votaram naquela seção”, acrescenta Ticianelli. “É muito simples, a segurança da urna está na simplicidade dela.”





