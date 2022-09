Lares de idosos e hospitais no Paraná recebem seções eleitorais neste domingo

Quase 1.000 eleitores, entre idosos, médicos, enfermeiros e outros membros comunidade local, poderão votar sem se locomover nessas eleições. O projeto Cidadania Plena, parceria entre a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), possibilitou que seis hospitais e duas casas de longa permanência do estado pudessem receber seções eleitorais.

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), idosos acima de 60 anos são 20,85% dos eleitores paranaenses, o que representa cerca de 1.744.590 de pessoas aptas a votar. O presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, aponta que o objetivo do projeto é proporcionar uma maior inclusão para essas pessoas. "Ir em direção a essa camada marginalizada, proporcionando uma cidadania plena."

O primeiro turno das eleições 2022 será neste domingo (2), onde os eleitores poderão votar para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. “Preparamos e organizamos essa eleição com muito carinho. Que os eleitores se dirijam com segurança à urna eletrônica. É muito importante", finalizou o desembargador.

Em Maringá, as seções especiais serão no HU (Hospital Universitário), no Hospital do Câncer e no Lar dos

Velhinhos. Em Curitiba, o Hospital Erasto Gaertner, o Hospital de Clínicas e o Lar de Idosos recebem as urnas eletrônicas. Em Cascavel, o projeto será no Hospital Uopeccan. Já em Londrina, apenas o HU aceitou participar, onde 52 pessoas devem comparecer.

A instalação das seções é supervisionada pela PM (Polícia Militar) e está marcada para ocorrer um dia antes da votação, exatamente como nas outras zonas eleitorais.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia