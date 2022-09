Londrina terá pré-estreia de filme sobre Nise da Silveira nesta quinta-feira

O Cine Teatro Ouro Verde recebe nesta quinta-feira (29) a pré-estreia de “Infinito Interior” (2022, doc, 70 min), longa-metragem dirigido por Rodrigo Grota sobre a obra e o pensamento de Nise da Silveira, psiquiatra que revolucionou o tratamento de saúde mental no Brasil e no mundo.





A sessão, que faz parte da programação da edição especial da Mostra de Filmes do Circulasons, terá início às 19h30 e a entrada é gratuita, com classificação livre para todos os públicos. O Cine Ouro Verde fica na rua Maranhão, 85, Centro (Calçadão de Londrina).

Segundo Grota, a ideia do filme é apresentar o pensamento de Nise da Silveira a partir de trechos extraídos de obras escritas por ela, como os livros Imagens do Inconsciente; O Mundo das Imagens; Cartas a Spinoza e Viagem a Florença. “Nos últimos anos, já foram propduzidos vários filmes a respeito da Nise, inclusive um filme de ficção com a Glória Pires e outros tantos em forma de documentários, então a nossa ideia era tentar dar um destaque para a relação que ela tinha com a ciência, a filosofia, mitologia e a antropologia, por exemplo, pois ela tinha essa singularidade de conseguir reunir conhecimento de áreas muito diversas”, contou.







O diretor também destacou que o ponto de partida do filme foi a série “Cientistas Brasileiros”, produzida pela Kinopus especialmente para o Canal Curta. “Essa série é composta por cinco episódios de 50 minutos de duração, e entre esses episódios está o da Nise da Silveira. Mas, durante a produção, nós percebemos que havia ainda muito material, então decidimos fazer uma versão estendida com 70 minutos para que tudo fosse aproveitado da melhor maneira possível, e para que o nosso trabalho também pudesse passar em festivais de cinema Brasil e mundo afora”, explicou .





Rodrigo contou também que a exibição do longa será uma noite histórica para o Cine Teatro Ouro Verde e para o Circulasons, especialmente para a comunidade audiovisual de Londrina, pois será um evento repleto de homenagens. “Antes de tudo, é uma homenagem à Nise da Silveira, que é uma figura central da cultura e da ciência brasileira do século 20. Mas as nossas homenagens se estenderão também ao Ouro Verde, onde este longa foi gravado e que, neste ano, completa 70 anos de existência. E, por último, faremos uma homenagem a Ricardo Costa Barros, o Carioca, que era o gaffer dos nossos filmes desde 2012 e que faleceu há cerca de um mês. Ele trabalhou nesse filme, então decidimos fazer essa homenagem estreando no dia em que ele completaria 60 anos”, completou o diretor.

Após a exibição de “Infinito Interior”, haverá uma cerimônia de homenagem do setor audiovisual de Londrina para o Carioca, com duas apresentações surpresas. E, ao fim, será exibido um curta de 13 minutos, montado por Arthur Ribeiro com imagens do Carioca em vários sets de TV, cinema e publicidade nesses últimos 10 anos. “Então, convido todos a nos prestigiar e para estar conosco nesta noite especial que, tenho certeza, será muito emocionante para todos”, finalizou.





Rodado ao longo de sete dias em abril deste ano, “Infinito Interior” conta com a produção de Guilherme Peraro, assistência de direção e pesquisa de Roberta Takamatsu, trilha sonora original de Arrigo Barnabé, direção de fotografia de Anderson Craveiro, iluminação cênica de Amarilis Irani, e direção de arte de Julio Vida, entre outras colaborações.





Além disso, também teve o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do NPD (Núcleo de Produção Digital), que cedeu à produção do filme equipamentos como lentes, filtros e outros acessórios para iluminação de set. O patrocínio é do Governo Federal, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).