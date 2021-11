Londrina: vereadora diz que não mudará atuação mesmo com Bolsonaro no PL

A vereadora Lu Oliveira (PL), que tem se destacado na Câmara de Londrina por defender pautas progressistas, garantiu à FOLHA que não mudará a linha de trabalho com a filiação do presidente Jair Bolsonaro, oficializada em cerimônia nesta terça-feira (30) em Brasília. Ela também confirmou que não pretende mudar de legenda. "Tenho recebido muitas perguntas se vou ficar ou não, mas acredito que a presença dele (Bolsonaro) não vai interferir em nada o meu trabalho", relatou.

Junto com mais quatro vereadores, a parlamentar votou a favor da criação do Conselho LGBT. Quando discursou em plenário, ela fez uma defesa enfática e incisiva do projeto do prefeito Marcelo Belinati (PP). "Um conselho que visa exclusivamente a busca pelo respeito ao próximo atrapalharia o funcionamento de uma cidade?", questionou. A proposta acabou rejeitada no Legislativo e foi arquivada.



"Do ponto de vista partidário, é óbvio que o partido é fortalecido com a filiação de um presidente da República. Porém, é como eu disse, não vai mudar nada. Vou continuar insistindo nas pautas inclusivas e de direitos humanos. Não houve nenhuma pressão, nenhum comunicado ou telefonema pra que eu mudasse minha posição. Até o momento, não recebi nada", avaliou.





No início do mês, quando a relação entre Bolsonaro e o PL (Partido Liberal) ensaiava para o casamento, o presidente do diretório estadual da sigla, o deputado federal Giaboco, havia dito que a intenção era dobrar a bancada na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.





