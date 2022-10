Missões de Observação Eleitoral Internacional acompanharão 2º turno neste domingo

As MOEs (Missões de Observação Eleitoral) Internacional seguem acompanhando as Eleições Gerais de 2022. Para o segundo turno do pleito, que ocorrem neste domingo (30), foram credenciadas junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sete instituições internacionais.





Eles já se encontram em Brasília, São Paulo e outras cidades para reuniões com autoridades públicas, partidos políticos e a sociedade civil.

As observações eleitorais são uma prática em todo o mundo, promovidas para dar mais transparência ao processo de eleições a partir da participação de instituições e cidadãos, a fim de sugerir aprimoramentos do sistema.





No pleito deste ano, foram credenciadas como MOEs Internacional as seguintes instituições: OEA (Organização dos Estados Americanos), Parlasul (Parlamento do Mercosul), Roaje-CPLP (Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), Carter Center, Uniore (Unión Interamericana de Organismos Electorales), IFES (International Foundation for Electoral Systems) e Transparencia Electoral.





Todas participaram do primeiro turno e algumas já estão com agendas definidas para esta segunda etapa do pleito. A OEA, por exemplo, tem reuniões marcadas com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. A Uniore se encontrará com a Procuradoria-Geral Eleitoral e técnicos do TSE. A Rede Mundial de Justiça Eleitoral participou somente do primeiro turno.

