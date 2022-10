PM de Londrina quer garantir comemorações seguras no dia da eleição

Com o clima de polarização em torno do segundo turno das eleições, quando milhares de londrinenses irão às urnas votar para a escolha do presidente da República, a Polícia Militar diz que está preparada para garantir comemorações seguras neste domingo (30).





O major Élio Boing, subcomandante do 5º BPM de Londrina, disse nesta quarta-feira (26) que a Polícia Militar sempre se prepara para o pior cenário possível.





“O problema maior que a gente pode ter é com o resultado da eleição. Esperamos ter um domingo bem tranquilo e todo nosso efetivo estará nas ruas, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno, mas com atenção especial no resultado das urnas. Teremos um candidato que será eleito presidente da República e eventuais inconformismos podem tomar as ruas da cidade”, afirmou.







