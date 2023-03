Moro fala em "oposição sem rancor" e pede política contra crime organizado

Em sua primeira visita a Londrina desde as eleições de 2022, o senador Sergio Moro (União Brasil) esteve na FOLHA na tarde desta sexta-feira (17) e concedeu entrevista sobre as pautas defendidas em suas semanas de estreante no Congresso.





Moro também abordou temas como a atual condução dos processos da Lava Jato e a recente investigação envolvendo o envio milionário de joias para a família Bolsonaro.

A passagem do maringaense pela cidade em que liderou a votação para o Senado no pleito do ano passado, com 107.757 votos, contemplou uma visita ao presidente da Câmara Municipal de Londrina (CML), Emanoel Gomes (Republicanos), além de outros sete vereadores — mas não houve agenda com o prefeito Marcelo Belinati (PP), que enviou um assessor para representá-lo no encontro no Legislativo.





Moro visitou a FOLHA acompanhado do ex-candidato a prefeito André Trindade (sem partido), possível postulante à sucessão de Belinati em 2024.

UNIÃO BRASIL





Questionado de sua relação com o próprio partido (o União Brasil possui cargos no ministério de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT), Moro disse que a legenda dá “liberdade para fazer oposição”.







“Parte do União Brasil quer estar com o governo e tem parte que quer fazer oposição. Essa posição está sendo respeitada. Estou tranquilo quanto a isso.” O parlamentar declarou que tem praticado “uma oposição responsável, para evitar retrocessos, não por rancor”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: