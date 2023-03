MP faz vereador desistir de 'relaxar' obrigações ambientais de concessionárias em Londrina

O vereador Jairo Tamura (PL) desistiu de colocar em segunda votação o projeto de lei 271/2021 que desobrigava as concessionárias de veículos a plantarem mudas de árvores a cada carro vendido em Londrina. A matéria derrubava o artigo 2º da lei municipal 10.766/2009 e “flexibiliza” a responsabilidade instituída pelo poder público às empresas do setor. Em vez de plantarem as mudas, as concessionárias patrocinariam campanhas de educação ambiental.







Essa "flexibilização" gerou reação por parte de de entidades ligadas ao meio-ambiente, como a ONG Meio Ambiente Equilibrado, que chegou a organizar um abaixo-assinado contra a medida, e o próprio Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma), conforme noticiou a FOLHA.

