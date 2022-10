MPT faz acordo com rede de supermercados do Paraná contra assédio eleitoral a funcionários

O MPT-PR (Ministério Público do Trabalho no Paraná) celebrou, nesta sexta-feira (21), um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) com a empresa Condor Super Center, com sede em Curitiba, para coibir o assédio eleitoral a seus empregados. O acordo foi firmado após o MPT-PR receber denúncia de que a empresa estaria distribuindo camisetas e incentivando o voto em no candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).





O documento foi assinado pela Procuradora do Trabalho da 9ª Região de Curitiba, Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, e pelo representante do Condor Super Center, Thiago Henrique Fuzinelli.

Publicidade

Publicidade





Com a celebração do TAC, o Condor se comprometeu a não distribuir brindes que tenham cunho político-partidário ou prometer benefícios ou vantagens para que trabalhadores que lhe prestem serviços (direta ou indiretamente) participem de qualquer atividade ou manifestação política em favor ou desfavor de qualquer candidato ou partido político.

Publicidade

Publicidade









Além disso, a rede de supermercados não poderá disponibilizar e/ou exigir o uso de uniformes ou vestimentas, por trabalhadores que lhe prestem serviços, que contenham dizeres alusivos em favor ou desfavor de qualquer candidatura ou partido político. Caso não cumpra as obrigações acordadas, a empresa compromete-se a pagar multa de 100 mil reais por estabelecimento em que se verificar o descumprimento.





CONTINUE LENDO: Rede encaminhou a seus funcionários um comunicado incentivando a paz nas eleições; empresa não se manifesta sobre TAC