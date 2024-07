Na Assembleia Legislativa, João Dória recebe título de Cidadão Honorário do Paraná

O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória, recebeu nesta quinta-feira (4), na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), o título de Cidadão Honorário do Estado. A honraria foi entregue no Plenário do Poder Legislativo por proposição da segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP).





A sessão solene reuniu lideranças políticas e empresariais do Estado. Além da trajetória política, o homenageado é criador do Grupo Doria e fundador do Lide (Comitê Executivo do Grupo de Líderes Empresariais).

O novo cidadão honorário do Paraná frisou a alegria de ser condecorado com o título.





“Estou feliz como cidadão, feliz como brasileiro, feliz por alguém que admira o Estado do Paraná há tantos anos. Este é o Estado do trabalho, o Estado da cultura, o Estado da verdade, que é um exemplo para o Brasil. Eu sei disso primeiro como cidadão, depois tendo sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do Estado, convivendo com autoridades, com prefeitos, com governadores, deputados e aqueles que fazem do Paraná uma grande força não só na política, mas um exemplo para o Brasil”, afirmou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: