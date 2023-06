Norte Pioneiro: juíza devolve mandato de prefeita cassada em Itambaracá

A juíza substituta Taís Silva Teixeira, da Vara de Fazenda Pública de Andirá, suspendeu os efeitos da sessão que cassou o mandato da prefeita de Itambaracá, Mônica Zambon Holzm (União Brasil), realizada no dia 31 deste mês. A liminar foi concedida em mandado de segurança impetrado pela defesa da prefeita da cidade do Norte Pioneiro. Taís Silva Teixeira determinou a volta imediata ao cargo até o julgamento definitivo.





Mônica Zambon teve o mandato cassado por seis dos nove vereadores do município, que fica a 115 quilômetros de Londrina. Ela foi acusada de usar estrutura pública para a realização de uma festa particular. Segundo a prefeita, não houve utilização de recursos públicos e a festa não era particular, mas a Exposição e Feira Agropecuária de Itambaracá.





Ela denunciou ainda que um vereador foi impedido de votar na sessão em que seu mandato foi cassado. Segundo Mônica Zambon, a suplente Aline Maria Menegasso de Andrade (União Brasil) votou irregularmente na sessão do dia 31, pois não haveria votos suficientes pela cassação. Aline é mulher de Marcus Vinícius de Andrade, vice-prefeito de Mônica, que assumiu a prefeitura na última quinta-feira. A reportagem da Folha tentou contato com o presidente da Câmara de Vereadores de Itambaracá, Claudemir Pellegrini (União Brasil), mas ele não se posicionou sobre a decisão da Justiça.