Candidato do Bolsonaro no Paraná, Paulo Martins vota em Curitiba

O candidato ao Senado pelo Paraná, Paulo Martins (PL), votou nesta manhã de domingo (2) no Colégio Positivo, no Centro de Curitiba, e disse estar muito confiante. "Acreditamos que vamos chegar, vamos nos eleger senador e vai ser uma honra representar o Paraná", afirmou. "Se acontecer uma não eleição, vou vou seguir a minha vida, não nasci com mandato, mandato eu construí, fui deputado federal duas vezes", acrescentou.





Questionado sobre como será a atuação, se o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva for eleito, ele respondeu: "Lula não vai se eleger, quem vai se eleger é o (presidente Jair) Bolsonaro. Mas falando no campo das hipóteses, se o Lula for eleito e eu também, ele vai enfrentar a oposição mais ferrenha da vida dele."





