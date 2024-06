PF faz operação e mira financiadores do 8/1 e envolvidos em bloqueios de estradas

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (20) mandados de busca e apreensão e de busca pessoal contra suspeitos de financiar os ataques golpistas do 8 de janeiro. Também são alvos da operação investigados por atuarem no bloqueio de estradas após as eleições de 2022.



A ação é a 28ª fase da operação Lesa Pátria e cumpre 27 mandados judiciais nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que também ordenou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.



"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", diz a PF.

A operação da PF desta quinta-feira teve origem nas quatro frentes de investigação abertas após os ataques de 8 de janeiro.



Uma delas mira os possíveis autores intelectuais, e é essa frente que apura ações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outra tem como objetivo mapear os financiadores e responsáveis pela logística do acampamento e transporte de bolsonaristas para Brasília.



O terceiro foco da investigação PF são os vândalos. Os investigadores buscaram identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios da capital federal, que acabaram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República).



A quarta linha de apuração avança sobre autoridades omissas durante o 8 de janeiro e que facilitaram a atuação dos golpistas.