Presidente do Tribunal Superior Eleitoral considera preocupante apreensão de dinheiro nas eleições

Neste domingo (6), a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, disse que considera preocupante as apreensões de dinheiro em espécie realizadas pela PF (Policia Federal) durante a campanha eleitoral.





De acordo com a PF, cerca de R$ 21 milhões em espécie foram apreendidos em todo o país durante o primeiro turno.

Ao visitar o Centro de Divulgação das Eleições no início desta noite, a ministra foi perguntada sobre o assunto e afirmou que a Justiça Eleitoral vai trabalhar com a PF e o Ministério Público para investigar as apreensões, que são oriundas de suspeitas de compra de votos.





“Isso é preocupante para todo mundo, mas nós não tínhamos antes desta eleição dados concretos sobre dinheiro. Então, daqui para a frente, vamos trabalhar para ter dados”, afirmou.

APURAÇÃO





A apuração dos votos é acompanhada no TSE pelos ministros do tribunal e do STF (Supremo Tribunal Federal), que estão reunidos na sala da presidência da Corte.

O presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, também acompanhou a totalização. Para o ministro, as eleições ocorreram neste domingo sem sobressaltos.





“Felizmente, não tem nada de extraordinário acontecendo. As pessoas estão votando e nós estaremos divulgando o resultado poucas horas depois das eleições, consagrando esse sistema de votação que nós temos, provavelmente, o melhor do mundo”, afirmou.





Mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar em 5.569 municípios neste primeiro turno.





O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro em 103 municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atinja mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.