Procuradoria mantém parecer contrário ao PL que aumenta salário da GM

Em uma nova manifestação, a Procuradoria da CML (Câmara Municipal de Londrina) manteve o entendimento de que há infrações à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à legislação eleitoral na proposta do Executivo que aumenta o salário da GM (Guarda Municipal). A Prefeitura enviou na quinta-feira (13) um substitutivo ao PL (Projeto de Lei) 111/2024, que será analisado pelas comissões permanentes da Câmara na segunda (17).





Os vereadores também deverão se manifestar sobre o PL 112/2024, que garante aos guardas progressão de 34 níveis na tabela de vencimentos. A tendência é que não haja alteração no texto, que também teve parecer contrário da Procuradoria.

De acordo com o parecer jurídico, o substitutivo e a emenda protocolados na quinta - que apenas alteram de 25% para 27,12% o aumento salarial, percentual a ser pago em parcelas em julho, setembro e novembro - “padecem dos mesmos vícios do projeto original no que se refere à responsabilidade fiscal”.