Profis 2022 estima superar meta de R$ 40 milhões de arrecadação em Londrina

O projeto que institui o Profis 2022 (Programa de Regularização Fiscal) foi aprovado em primeiro turno nesta terça-feira (10) na Câmara Municipal por 17 votos favoráveis e nenhum contra. Ausentes da sessão, Jairo Tamura (PL) e Flávia Cabral (PTB) acabaram não votando. O texto deve voltar a ser debatido na próxima quinta 912) e já seguir para sanção do prefeito Marcelo Belinati (PP). Em 2021, o Profis tinha previsão de arrecadar R$ 40 milhões, meta semelhante a deste ano. O resultado foi bem superior à expectativa da administração municipal, que deseja repetir o montante nesta edição. Este será o sexto ano consecutivo que o programa será adotado na gestão de Belinati, iniciada em 2017.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Por quase uma hora, o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, respondeu dúvidas dos vereadores. Lenir de Assis (PT) foi uma das que questionaram. “Geralmente sempre chega no mês de maio a proposta do Profis. Perguntei como tem sido a adesão dos londrinenses ao programa. A resposta foi de que a regularização seria necessária neste ano porque muita gente ainda está tentando driblar as dificuldades financeiras da pandemia. É uma camada muito grande da sociedade”, afirmou.



Continua depois da publicidade





Segundo o projeto, o prazo para adesão será entre a data de publicação da lei, o que pode acontecer a partir da segunda quinzena deste mês, e o dia 21 de dezembro deste ano. Os descontos oscilam conforme a forma de pagamento, se à vista ou a prazo, e também levando em conta a quantidade de parcelas.





O Profis dá chance de parcelar a dívida em até 20 vezes, com prazo máximo até dezembro de 2023. O desconto de 100% nos juros ficará disponível para quitação à vista até 29 de julho de 2022. Quem participou das regularizações anteriores pode participar do programa neste ano.





O secretário de Fazenda explicou que já está tudo pronto para iniciar o Profis assim que a Câmara aprovar o projeto. “Se tivermos a aprovação na quinta, passa a valer a partir do dia 15. Já temos o site pronto e funcionários treinados para o atendimento presencial. Se houver alguma alteração no texto que está sendo discutido na Câmara, pode demorar um pouquinho mais, mas nada que comprometa o cronograma”, ressaltou.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.