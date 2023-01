Ratinho Junior anuncia mais quatro nomes do primeiro escalão

Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (5) mais quatro nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Paraná nos próximos anos.





Os diretores-presidentes da Ferroeste, Invest Paraná, Fomento Paraná e da agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vão continuar nos cargos que ocupam desde o primeiro mandato do governador.

Até agora, Ratinho Junior anunciou os ocupantes de 34 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos. Entre eles há apenas duas mulheres: Luciana Casagrande Pereira, na Cultura, e Leticia Ferreira da Silva, na Procuradoria-Geral do Estado.





André Gonçalves permanecerá diretor-presidente da Ferroeste e Eduardo Bekin ficará à frente da Invest Paraná. Heraldo Neves continuará no comando da Fomento Paraná e Wilson Bley Lipski, que é atualmente presidente do BRDE, também permanecerá no cargo.

Na quarta-feira (4), o governador havia anunciado outros cinco nomes do primeiro escalão, além da subchefia da Casa Civil.





O deputado estadual Mauro Moraes estará à frente da recém-criada Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, desmembramento da antiga Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Dando continuidade à gestão, Luiz Fernando Garcia permanecerá na presidência da Portos do Paraná e Adriano Furtado na diretoria-geral do Detran.





O diretor-presidente da Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), Gilson Santos, vai assumir a nova Agência de Assuntos Metropolitanos, que além da Capital, vai atender as demais regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e regiões integradas do Paraná.





