Ratinho Junior bate Zema e Caiado em pesquisa presidencial, aponta pesquisa

Reeleito com uma votação recorde em 2022 e com altos índices de aprovação da população no Paraná, o governador Ratinho Junior (PSD) desponta como um dos grandes candidatos à presidência da República para 2025.





Um levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas no final de janeiro aponta Ratinho Junior entre os quatro candidatos com maior potencial de voto.



O melhor desempenho do paranaense acontece em um cenário mais provável, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e não poderá concorrer ao Palácio do Planalto em 2026.





Nesta simulação, Ratinho Junior aparece com 6,2% das intenções de voto, à frente de outros prováveis concorrentes como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5,8%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 2,1%, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,1%.

Nesta configuração, o atual presidente Lula (PT) lidera com 37,4%, contra 17,4% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 10,3% de Ciro Gomes (PDT).





Em outro cenário, com Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Tarcísio de Freitas, o governador do Paraná chega a 5,1% das intenções de voto, novamente à frente de Caiado (1,9%) e Barbalho (0,9%), enquanto Lula (37,6%), Michelle (23%), Ciro (9,3%) e Zema (6,5%) aparecem numericamente acima.





Mesmo em um terceiro cenário menos provável, em que Bolsonaro consiga reverter o processo de inelegibilidade, Ratinho Junior mantém a quarta posição, sendo o candidato com a maior intenção de voto entre os atuais governadores, com 3,9%.





