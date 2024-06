Recesso parlamentar da Alep é adiado e será entre setembro e outubro

Em função das eleições municipais, o recesso parlamentar da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) não ocorrerá em julho, como determina o Regimento Interno. O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSD), confirmou que o recesso será entre 15 de setembro e 6 de outubro, dia do primeiro turno do pleito.





“Até para oportunizar aos parlamentares que possam estar no interior do Paraná nas eleições municipais”, disse Traiano à imprensa na segunda-feira (24).

Entre os deputados estaduais, vários devem concorrer às prefeituras no pleito de outubro. Em Londrina, por exemplo, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Tiago Amaral (PSD), e o deputado Tercílio Turini (MDB) são pré-candidatos ao Executivo. Em Curitiba, os deputados Goura (PDT), Maria Victoria (PP) e Ney Leprevost (União Brasil) também são pré-candidatos.





Em 2022, o recesso de julho foi suspenso em meio às discussões sobre a redução do ICMS nos combustíveis. Depois, as sessões foram interrompidas em setembro, em meio à campanha eleitoral daquele ano.