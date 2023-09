Renúncia fiscal do Estado passa de R$ 20 bi e oposição critica gestão de Ratinho Junior

O crescimento significativo da fatia reservada para a renúncia fiscal no orçamento do Paraná tem sido criticado pela oposição à gestão de Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa (AL).





Para 2024, o Palácio Iguaçu estima abdicar de R$ 20,8 bilhões em impostos sob a justificativa de, segundo a Secretaria estadual da Fazenda, fomentar “benefícios sob a forma de diminuição de preços, redução da carga tributária e promoção de acesso a determinados bens e serviços.”

Publicidade

Publicidade





Em 2019, primeiro ano do atual governo, o montante era de R$ 10 bilhões, conforme o vice-líder da oposição no Legislativo, Arilson Chiorato (PT). O valor subiu para R$ 11 bilhões em 2020, R$ 11,8 bilhões em 2021 e R$ 17,4 milhões em 2022. Em 2023, são R$ 16,1 bilhões.





“NÃO VEJO PREFEITOS COBRAREM”

Publicidade





“Em 2024, os municípios vão deixar de receber do Paraná R$ 6,6 bilhões por conta da renúncia [...] Ratinho beneficia alguns sem discutir com os municípios”, discursou o deputado estadual na sessão de terça-feira (19). Ele disse à FOLHA que buscará marcar uma audiência pública para debater a “taxa de retorno” dos benefícios.





“Sem ter um acompanhamento para receber o retorno que ela está dando ao estado, a renúncia está fazendo mal aos municípios, mas eu não vejo ninguém de prefeitos cobrar do governador Ratinho Junior com a mesma firmeza e ênfase que cobraram do governo federal”, criticou o presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: