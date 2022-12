Reunião define os preparativos para a posse do governador na Assembleia Legislativa

Equipes do Governo do Estado e da AL (Assembleia Legislativa) do Paraná se reuniram, nesta segunda-feira (19), para os últimos ajustes da cerimônia de posse do governador Ratinho Junior (PSD), que será realizada no dia 1º de janeiro de 2023, às 10h, na sede do Poder Legislativo.





O evento terá início com a chegada do governador eleito e do vice-governador eleito, Darci Piana (PSD), que subirão a rampa da Assembleia Legislativa, onde serão recepcionados pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), pelo primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSD) e pelo segundo secretário Gilson de Souza (PL).



Após esse ato, a solenidade segue no plenário da Assembleia, quando Traiano fará a abertura da sessão solene de posse, convidando o governador e o vice-governador a prestarem o compromisso constitucional e assinarem o termo de posse, sendo declarados pelo presidente da Assembleia empossados.









Está prevista a nomeação, pelo governador do Estado, do secretário-chefe da Casa Civil, e na sequência o governador fará uso da palavra.

Após o encerramento da sessão solene de posse, o governador e o vice-governador descem a rampa e, posteriormente, o governador passará em revista à tropa da Policia Militar do Paraná na avenida Cândido de Abreu, em direção ao Palácio Iguaçu.





A solenidade terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia e no site e redes sociais do Legislativo, que também disponibilizará registros fotográficos da posse.





Participaram da reunião desta segunda o Ten.-Cel QOPM Robson Luiz Selleti representante do Gabinete Militar da Assembleia; o Major QOPM Nelson Stocheiro Gonçalves Júnior - representante da Casa Militar da Governadoria; a diretora de Comunicação da Assembleia, Katia Chagas; e a coordenadora do Cerimonial da Assembleia, Cleusa Caieiro.