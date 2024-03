TRE promove campanhas nas escolas para conscientizar jovens a votar

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) começou nesta quinta-feira (21), em parceria com a Seed (Secretaria de Estado da Educação) e outras secretarias estaduais, uma campanha para incentivar os jovens a participarem das eleições municipais deste ano.





A ideia é visitar escolas estaduais e conversar com os estudantes entre 15 e 17 anos para que eles façam a emissão do título de eleitor até 8 de maio, data limite do prazo do calendário eleitoral.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A iniciativa “Se Liga, 16” abrange também os alunos de 15 anos, mas os organizadores lembram que para poder votar em outubro, é necessário que o eleitor já tenha completado 16 anos antes da data da votação do primeiro turno, em 6 de outubro.





No caso dos eleitores de 16 e 17 anos, o voto é facultativo, mas a Justiça Eleitoral quer estimular o exercício da cidadania entre este público.



Publicidade





Em Londrina, o lançamento da campanha ocorreu no final da manhã, no Colégio Estadual Cívico-Militar, Rio Branco, no Jardim Ipiranga, região central. A ação foi coordenada pelo desembargador Luiz Osório Moraes Panza, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-PR.





Ele aproveitou a viagem para inspeções de rotina às zonas eleitorais de Londrina para conversar com os alunos sobre a importância do voto.

Publicidade





Panza destaca o principal objetivo da campanha. “Precisamos deste engajamento para que os jovens se sintam participantes, promovendo não apenas inclusão social, mas também democrática. Hoje, no Brasil, os jovens já têm discernimento sobre o que é certo e errado, o que é bom e ruim. Eles podem participar desse processo, que muitas vezes exige manter os bons políticos e renovar os que precisam ser trocados”, argumenta.







“O jovem tem uma visão oxigenada, voltada para mudanças e para estimular o crescimento. Afinal, o processo eleitoral é uma das grandes vantagens e liberdades do Brasil: poder votar e ser votado livremente. A Justiça Eleitoral busca se aproximar do cidadão, e agora, demonstra isso se aproximando dos jovens eleitores entre 15 e 17 anos”, completa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: